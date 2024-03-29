نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زملكاوي وبحترم الأهلي.. أسرار لأول مرة من حياة هشام ماجد الشخصية (فيديوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هشام ماجد، في لقاء خاص مع برنامج "أسرار" على قناة النهار، عن جوانب خفية من حياته الشخصية لم يكشف عنها من قبل. صرح هشام ماجد أنه منذ صغره كان يحلم بأن يكون مشهورا ومؤثرا، واعترف بحبه لشراء الأحذية والساعات، حتى لو لم يكن بحاجة إليها، مشيرا إلى أنه يمتلك نحو 60 حذاء يضعهم على الأرض.

و قال ماجد أنه يقف أمام المرآة كثيرا للتأكد من أنه يبدو جيدا، لكنه لا يرى نفسه جميلا، ويشعر بالامتنان لمن يراه كذلك.

و أكد ماجد على حبه لنادي الزمالك وانتمائه له، مع احترامه لنادي الأهلي وبطولاته، واعتبر أن عبد الله السعيد لاعب كرة قدم ممتاز كان ينقص الزمالك، وأعرب عن رغبته في رؤية معلول وإمام عاشور والشناوي يلعبون معا في الزمالك، ويفضل مشاهدة مدحت شلبي ورضا عبد العال وشوبير على شاشة التلفزيون.

و أشار ماجد إلى حبه للسينما وكرة القدم، بينما لا يفهم في السياسة، أكد أن أكثر ما يحبه في الحياة هو بناته وعائلته، ثم عمله. ووجه هشام ماجد الشكر للفنان أحمد الفيشاوي على وقوفه معه ومع زملائه في بداية حياتهم المهنية، ووصفه بـ "الجدع".