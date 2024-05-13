نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن ينتقد الكرة المصرية ويرد على بيان الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الإعلام من حقه معرف ما يتم القيام به من أجل تحقيق طموحات الجماهير في البطولات المشارك بها.

حسام حسن: مصر أعلى من أي خط أحمر

قال حسام حسن خلال مؤتمر صحفي: "من حق الإعلام والرأي العام وشعب مصر معرفة ما نقوم به من أجل تحقيق طموحاته في البطولات التي يشارك بها المنتخب، ونريد أن نوضح كل شىء قبل بداية معسكر منتخب مصر المقبل".

وأضاف: "نسبت لي تصريحات تسربت خلال إفطار جماعي وسأوضح الأمر، هذا ليس أسلوبي في العمل وأريد أن أفهم الجميع أننا نجهز لكأس العالم 2026، وهناك رسائل سلبية جدا تصدر عن محللين فنيين تهون وتسهل جدا من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم ولا أعرف كيف يتكلم هؤلاء ونحن نعاني فعليا كرويا".

واستطرد: "نتائجنا الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا وأريد أن أؤكد أن خريطة الكرة الأفريقية تغيرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الافريقية الأخيرة بكوت ديفوار، أنا متحفظ للغاية على تهئية الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

وأكمل: "أقدم لكم إحصائية كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية".

وقال: "مصر بالنسبة لي أعلي من أي خط أحمر، أتعامل من خلال مجالي للدفاع عنها وأتمنى توعية الجمهور وليس خداعهم، و75% من قوام منتخب مصر من الأهلي والزمالك يواجهون فرق لاعبيها لا يمثلون منتخباتهم، وفي النهاية يمكن وصف اللاعبين الذين ينافسون الأهلي والزمالك في إفريقيا بلاعبين محليين، والكرة المصرية تواجه حاليا أصعب مرحلة في تاريخها بسبب تراجعها أمام ارتفاع بقية المنافسين".

وأردف: "هناك ضيق وقت شديد للتجهيز والأجندة الدولية لن تسمح لنا بالإعداد، لدينا أزمة من الأساس في اللاعبين المحترفين خارج مصر بسبب الراحة الإجبارية بعد انتهاء مواسمهم وأريد أن تشاركنا مصر بالكامل همومي بشأن منتخب مصر".

وزاد: "سنبدأ معسكر منتخب مصر يوم 28 مايو وإذا تم تجميع المنتخب يوم 3 يونيو سأعاني بشدة ونحن نريد تحقيق هدفنا بالتأهل لكأس العالم، ومن ينكر علي طلب معسكر قبل موعد الأجندة الدولية، ما هو رأيكم في تدريب اللاعبين في مصر كل يوم على مدار العام وفي النهاية نشاهد هذه الأخطاء وذلك المستوى؟ أنا أحتاج للتحضير المبكر ولا غنى عنه وإذا تم فرض أن يكون التجمع حسب الأجندة فلن نصل إلى شيء".

واختتم: "كل ما أطلبه 4 أيام فقط عن الأجندة الدولية، الأندية تطالب بتأجيل مبارياتها المحلية لأنها في مهمة قومية من وجهة نظرهم، وأنا أريد أن أعلم هل مهمة منتخب مصر قومية أم لأ؟ ما أعتقده أنها قومية لأن اسمه منتخب مصر القومي، ومن يتحدث عن الإجهاد إذا فشلت هو أول من سيهاجمني".