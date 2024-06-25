نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان الانسحاب يثير التساؤلات بشأن لقاء القمة بين الزمالك والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم على تفاصيل اللقاء بين فريقي الأهلي والزمالك، اليوم الثلاثاء، حيث اصدر نادي الزمالك بيانه الرسمي بعد إعلان موقفه بعدم خوض مباراة القمة والتمسك بمطالبه.. وجاء البيان كالتالي:

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم.

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا.

فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.

ظروف قهرية.. ماذا يقصد بها الزمالك ؟

وبسبب تعليق كثير من المتابعين على استخدام الزمالك هذا التعليل في عدم خوض المباراة، فقد رد كثير من عشاق الزمالك بأن الزمالك - بحسبهم - يلعب في غياب العدالة وتكافؤ الفرص ويتعرض لظلم تحكيمي.

ووفقًا لما أكدته جملهير الزمالك عبر منصات السوشيال ميديا أن هذه ظروف قهرية لا يستطيع الفريق المنافسة في وجودها، مالم تتحقق مطالبه.

مطالب الزمالك

وكانت للزمالك 4 مطالب، وهي..

أولًا: المطالبة بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تمامًا، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيًا: أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثًا: انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعًا: أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصري الممتاز

اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية لـ مباراة القمة ضد الزمالك أمس الاثنين قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق، استعدادا لخوض الديربي، ويضع مارسيل كولر الرتوش الأخيرة على خطة الفريق الأحمر قبل خوض لقاء الغد، ويعكف على تحفيظ عبيه بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها وأهمها استغلال الثغرات في صفوف الزمالك والوصول إلى مرماه بسهولة.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

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موعد مباراة الأهلى أمام الزمالك فى الدوري المصري



يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ترتيب الاهلى والزمالك في الدوري



يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 18 مباراة، حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 18.

فيما يحتل الزمالك المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 19.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري



فاز الأهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بآخر ظهور فى المسابقة.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.