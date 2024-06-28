44 مليون خدمة طبية وعلاجية.. إنجازات التأمين الصحي الشامل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - التأمين الصحى الشامل

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرًا يرصد إنجازات التأمين الصحي الشامل.





إنجازات التأمين الصحي الشامل: يوليو 2019 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيًا من محافظة بورسعيد. فبراير 2021 أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث "الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء". نوفمبر 2022 التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان. 44 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى. أكثر من 27 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بـ 6 محافظات. إجراء 550 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وأكثر من 3 مليون فحص طبي شامل.

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