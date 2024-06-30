مواعيد غلق المحلات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - دوت الخليج يرصد غلق المحلات والمقاهى بالحسين فى ثانى أيام تعديل المواعيد

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة، لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوي الجمهورية.





وفي الإنفوجراف التالي يرصد "دوت الخليج" أبرز مواعيد غلق المحال التجارية والمولات، إذ تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً. وتكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

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