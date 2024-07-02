تم الصلح وربنا يحفظهولي.. وري بكر تعلن انتهاء الخلافات بينها وبين زوجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 07:32 مساءً - أعلنت الفنانة جوري بكر، عودتها إلى زوجها مرة أخرى، وذلك بعد انفصالهما مؤخرًا خلال الأشهر الماضية، دون الكشف عن أسباب الطلاق.

ونشرت جوري بكر، صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وقالت: تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني وأتمنى للناس تدلعنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك.

جوري بكر

وسبق وأعلنت جوري بكر طلاقها عن زوجها مؤخرًا، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام إذا قالت: تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتير، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله وربنا يوفق الجميع.

آخر أعمال جوري بكر

جدير بالذكر أن جوري بكر شاركت في السباق الرمضاني الماضي، لعام 2024 بمسلسل مسار إجباري، والذي دارت أحداثه حول طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين أحمد داش، بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق آخر.

أبطال مسلسل مسار إجباري

وشارك في مسلسل مسار إجباري مجموعة من الفنانين بجانب أحمد داش، ومن بينهم: عصام عمرو، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، إبراهيم الزيادي، والتي دارت أحداثه حول طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين أحمد داش.