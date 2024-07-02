ضبط 6 حالات غش بامتحان اللغة الإنجليزية لـ طلاب الثانوية العامة بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 07:32 مساءً - ضبط مراقبو اللجان 6 حالات غش داخل المدارس يستخدمون هواتف محمولة وسماعات بلوتوث خلال امتحان مادة اللغة الإنجليزية وذلك بمحافظة القاهرة وكفر الشيخ.

ضبط 6 حالات غش بالقاهرة وكفر الشيخ

وجرى ضبط 3 حالات غش في محافظة القاهرة وذلك بمنطقة مصر القديمة والمعصرة وحدائق القبة بالإضافة إلى ضبط 3 حالات بكفر الشيخ.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 صباح اليوم الثلاثاء، بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وجرى التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفي سياق آخر، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تداول صورة لورقة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي وجروبات الغش.

ودلت الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن بعض العلامات لصاحب الصورة، وتبين أنه مراقب بأحد اللجان وليس طالب من طلاب الثانوية العامة، وظهر ذلك من بنطال وحذاء مُلتقط الصورة.

وكشفت مصادر مطلعة تفاصيل ضبط مصور امتحان اللغة الأجنبية الأولى “الإنجليزي” لطلاب الثانوية العامة، مؤكدين أنه تم الوصول إليه وضبطه، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.

وأكدت المصادر لـ القاهرة 24، أن عملية تداول الامتحان على جروبات الغش، اليوم الثلاثاء، تم رصد مكان النشر، وتبين أنها كانت بإحدى اللجان في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتحديدًا بشارع عمرو ابن العاص.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تداول صورة ورقة امتحان الإنجليزي من لجنة مدرسة السلام الابتدائية رقم 2 بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وأن ‏القائم بتصوير الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أحد المراقبين، ويدعى “ا. م. ع. ب”، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبته، إذ تم ضبطه بعد معرفة لون بنطاله وحذائه، حيث ظهر ذلك في الصورة المنتشرة.