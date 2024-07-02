حكومة مدبولى الجديدة.. أسماء الوزراء الراحلون والجدد بتشكيل حكومة 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 07:32 مساءً - ينشر دوت الخليج تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولى الجديدة حتى الأن حسب المصادر .

حيث سيطر تشكيل حكومة مدبولى الجديدة المنتظر الإعلان عنها غدا الأربعاء بعد حلف اليمن الدستورى أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية على وسائل التواصل الاجتماعى ومحركات البحث جوجل التى اظهرت اقبال كبير من المصريين سواء الذين يعيشون في الداخل والخارج على محركات البحث بحثا عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة مدبولى الجديدة .

أكد مصدر حكومي، أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية.

أسماء الوزراء الراحلون والجدد بتشكيل حكومة 2024

وأكد المصدر ان حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزرات التى سيتم تغيريها وجاءت أبرز الأسماء المرشحة :

اللواء محمد توفيق وزيرا للداخلية - دكتور مايا مرسي وزير للتضامن الاجتماعي- دكتور أحمد كجوك وزير للمالية – دكتور رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي – المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل - حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار – دكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف- دكتور شريف فاروق وزيرا للتموين - محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم - كريم بدوي وزيرا للبترول – دكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة - عبد المجيد صقر وزيرا للتنمية المحلية - دكتورعمرو طلعت وزير للاتصالات – دكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة – دكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء - دكتورشريف الشربيني وزيرا للإسكان – المهندس هاني سويلم وزيرا للري – السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة – الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة – دكتور أيمن عاشور التعليم العالي - المستشار محمود فوزي وزير للشئون النيابية والقانونية – الكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قائمة الراحلون:

دكتور على المصلحي وزير التموين -المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء - دكتور رضا حجازي وزير التعليم - الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني - دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - دكتور نفين القباج وزيرة التضامن - السيد القصير وزير الزراعة - أحمد عيسي وزير السياحة - حسن شحاتة وزير العمل - محمد معيط وزير المالية - أحمد سمير وزير الصناعة - هالة السعيد وزيرة التخطيط -عاصم الجزار وزير الإسكان - المهندس طارق الملا وزير البترول - المستشار عمر مروان وزير العدل - اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.