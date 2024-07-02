مصدر حكومي مطلع: استمرار وزيري الري والتعليم العالي في منصبيهما

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز: استمرار الدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي في منصبيهما ضمن التشكيل الحكومي الجديد.





ويترقب الشارع المصري، تأدية الحكومة الجديدة لـ اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، غدًا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ويشمل التغيير عددًا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، حيث سيتم تغيير ما يقرب من 20 حقيبة، فيما سيتم دمج وزارات واستحداث أخرى لمواكبة التحديات.

وكشف مصدر حكومي، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.