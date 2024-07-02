الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم ”ممفيس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 07:32 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".

وجاء نص القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ ؛وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۹؛ وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم ممفيس.

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر

( المادة الأولى )

تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة ممفيس" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم ٢٥ بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

( المادة الثانية )

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.