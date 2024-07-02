«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا حادث التدافع في الهند إلى 107 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ضحايا حادث التدافع في الهند

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، عن ارتفاع ضحايا حادث التدافع في الهند إلى 107 أشخاص.





وأظهرت صور نشرها مركز صحة المجتمع نقل العديد من الجثث إلى هناك في الحافلات، فيما أعلن رئيس الوزراء في الولاية يوجي أديتياناث، تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

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