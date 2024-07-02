"ربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".. جوري بكر تعلن عودتها لزوجها

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة جوري بكر، منذ قليل، عودتها لزوجها بعد شهرين من الإنفصال، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "بكر" صورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو إبني، وأتمني للناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".



انفصال جوري بكر عن زوجها

وكانت قد أعلنت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها، في 17 مايو الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث كتبت:"ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع".

وأضافت جوري في رسالتها آية قرآنية من سورة البقرة: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

آخر أعمال جوري بكر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال جوري بكر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "مسار إجباري" بطولة عصام عمر وأحمد داش، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق العمل نجاحا كبيرا طوال فترة عرضه.

أبطال وصناع مسلسل "مسار إجباري"

وشارك في بطولة مسلسل "مسار إجباري" عدد كبير من النجوم أبرزهم:عصام عمر، أحمد داش، صابرين، بسمة،جوري بكر، رشدي الشامي، محسن منصور، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، واخراج نادين خان.