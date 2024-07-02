مهرجان العلمين يمنح مزايا وتذاكر مجانية لأسر شهداء الجيش والشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 07:33 مساءً - قال أشرف سالمان رئيس مجلس، إدارة الشركة المتحدة إن مهرجان العلمين له دور رئيسى ومهم فى الترويج للاستثمار فى الساحل الشمالى ودعم التنمية السياحية كمورد هام من أهم موارد الاقتصاد.

فيما أكد عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مهرجان العلمين بمثابة خطوة للانطلاق بمشروعات ترفيه دولية كبرى بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى لها باع بعالم الترفيه الذى بات بمثابة عنصر من أهم عناصر الجذب للدول الكبرى خاصة فى عالم السياحة.

وكشف الفقى أن الاستعدادات للمهرجان شهدت تعاونا كبيرا مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح المهرجان وإظهار صورة مشرفة للعالم.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح العديد من المزايا الاستثنائية والتذاكر المجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة فى جميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجارى وحتى 30 أغسطس المقبل.