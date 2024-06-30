بعد نجاحها في مسلسل صوت صورة.. حنان مطاوع تستعد لعمل درامي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستأنف الفنانة حنان مطاوع استعدادتها لعمل درامي جديد من بطولتها، ومن المقرر عرضه في الأوف سيزون بموسم الشتاء المقبل ويحمل اسم "تقاطع طرق".

ويستكمل صناع المسلسل تحضيرات العمل على قدم وساق، ومن المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة للفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، والمسلسل تأليف حاتم حافظ وإخراج احمد حسن، ومن إنتاج شركة أروما، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الشهر المقبل.

أعمال تنتظرها حنان مطاوع

جدير بالذكر إنه انتهت حنان مطاوع من تصوير مشاهدها في فيلم هابي بيرزداي، بطولة نيللي كريم وتأليف وإخراج سارة جوهر ويشارك في العمل كل من شريف سلامة، حنان يوسف، ويتناول العمل ظاهرة عمالة الأطفال، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة الموعد النهائي للعرض.

ويعد فيلم هابي بيرث داي بمثابة عودة حنان مطاوع إلى السينما بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات، حيث كان آخر عمل لها فيلم قابل للكسر.

آخر أعمال حنان مطاوع





يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة، وتدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.