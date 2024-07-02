نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. جلسة تصوير أغنية "إنسان" لـ أصالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت النجمة السورية أصالة، لجلسة تصوير جديدة، إذ تحتفل بطرح ألبومها الجديد «ثم أنا»، التي فاجأت به الجمهور بتقديم أغاني باللهجة الخليجية والعراقية.

أغنية «أمان أمان»

ولاقت أغنية «أمان أمان»، مع الشاعر ضياء الميالي والملحن نصرت البدر والموزع أمجد أجعاتي، تفاعل الجمهوؤ، وهي الأغنية التي سجلتها أصالة في العراق بالإضافة إلى أغنية «إنسان» مع الشاعر محمد الترك والملحن كرار شريف والموزع على روني.

كلمات أغنية «أمان أمان» لـ اصالة

في ليلتِك يا بنت قلبي وْ ضِيا العين

بنتـي وْ صديقة عمري واختي وأمّي

بَحَصِّنِـك بسم اللي أبدع بك الزين

واقـرا عـليـك آيـات ربّي واسَـمّـي

يا شـام وإنتـي مقبلـة بْـرِقـَّه وْ ليـْن

هاتي الصبـاح بْنـور وَجهِك وعِـمِّي

مَنتي على الأرض إنتي بعروقي تمشين

ما بين نبض القلب مسراك وْ دَمّي

كُبْـر السما والأرض وما بينها البيـن

مبروك وْ روحي إتـقولها قبْـل فَـمّي

قِـلـت آمِـري يْاعْيون ماما وْ سَـمّـي

وْإن شِفت ضِحكَتْك اللي مدري إلى الحين

هي ضِحكَة وِلاَّ وَصـْفـَة لِعلاج هَـمّي

عليك اقول إلعيني..سَمِّي من العين

وْيا روحي / روحي وْإحرسيها وْضُمّي

ربي يـتَـمِّـم فرحِتِـك..قولي آميـن

الـلـي بـأمـره كِـلّ شـّي.ن يـتـِمّـي

وْيجمعْك معْ أحمد على الحُب قلبين

ذاك اللي كلما شِفتـْه قلبي يسَمّي

الغالي السَمْح اللي ما منّه إثـنـين

يحفظكم الله والسـعـادة تـِعِـمّـي

آمين ويْبارك لي في عمرك سْنين

واشوف انا عـْيالِك يـنادونِك..أمي

أغاني البوم «ثم أنا» لـ اصالة نصري

ويذكر ان البوم «ثم أنا»، يضم اغنية الكرسي، من كلمات خلف الخلف وألحان جمانه جمال وتوزيع موسيقي عصام الشريطي، واغنية كلك لهم، من كلمات رحاب، وألحان نواف عبدالله، وتوزيع موسيقي عدنان عبدالله.

وايضا اغنية أمان أمان، من كلمات ضياء الميالي، وألحان نصرت بدر، وتوزيع موسيقي أمجد أجعاتي، اغنية ما تهون، من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي زيد نديم، اغنية ثم أنا، من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد سعيد، وتوزيع موسيقي مصطفى قاسم.

اخر اعمال اصالة نصري

وكان اخر أغاني اصالة نصري هي أغنية “أصحاب الأرض“ وهي الأغنية التي تدعم بها شعب فلسطين، وايضا أغنية جنة الحب من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد.