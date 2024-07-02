نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج ينفرد بشكل مسابقة الممتاز ب بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري أن مسئولي الاتحاد يقومون حاليا بدراسة المقترحات الخاصة بشكل مسابقة الممتاز ب بالموسم الجديد 2024/2025.

كما أضاف أن الاتجاه في اتحاد الكرة والمقترح الأقرب للتنفيذ هو صعود أول وثاني مجموعات القسم الثالث إلى الممتاز ب حيث من المقرر أن يتم تقسيم المجموعات كما كان الحال بالموسم الماضي إلى 6 مجموعات ولكن مع زيادة عدد الفرق لتصل إلى 14 فريق بكل مجموعة يتأهل منها الأول مباشرة إلى دوري القسم الثاني أ "المحترفين" بالموسم التالي.

ومن المقرر أن تبدأ مسابقة المحترفين بالموسم الجديد بنظامها الجديد حيث يتأهل أول وثاني وثالث الترتيب العام إلى الممتاز بينما تهبط ال6 فرق الأخيرة إلى الممتازب عكس ماحدث مع أول نسخة من دوري المحترفين التي إختتمت مؤخرا حيث تأهل أول وثاني الترتيب (بتروجت وغزل المحلة) مباشرة إلى الدوري الممتاز.

بينما تأهل حرس الحدود كثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز ولكن بعدما خاض الفريق دورة التأهل الفاصلة إلى جانب الثلاثي سبورتنج ومنتخب السويس والترسانة وهي الأندية المتأهلة كأبطال عن مسابقة الممتاز ب إلى دوري المحترفين بالموسم المقبل.