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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مصدر حكومي: تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:12 مساءً - أكد مصدر حكومي مطلع لقناة “إكسترا نيوز“، أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.
أضاف المصدر، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.
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