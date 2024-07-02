مال وأعمال

عاجل.. مصدر حكومي: تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مصدر حكومي: تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:12 مساءً - أكد مصدر حكومي مطلع لقناة “إكسترا نيوز“، أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

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أضاف المصدر، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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