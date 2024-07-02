نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. ميرنا جميل ضيفة برنامج "كلاكيت" مع لينا الطهطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل الفنانة ميرنا جميل، اليوم، ضيفة على الإعلامية لينا الطهطاوي، في برنامجها "كلاكيت"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن أحدث أعمالها الفنية، وتتحدث عن كواليس مشوارها الفني.

ونشرت الصفحة الرسمية لراديو "نجوم إف إم"، عبر موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الرسمي للحلقة، وعلقت عليه قائلة: "استنوا الفنانة ميرنا جميل هتكون ضيفتنا يوم الثلاثاء في برنامج كلاكيت مع لينا الطهطاوي".

آخر أعمال ميرنا جميل

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرنا جميل الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بيت الرفاعي"

شارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" بجانب الفنان أمير كرارة، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: سيد رجب، أحمد رزق، ملك قورة، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أحداث مسلسل “بيت الرفاعي”



وتدور أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” حول العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل اعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.