نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصور من الكواليس.. أحمد حلمي يروج لحلقته في برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم أحمد حلمي لحلقته في برنامج بيت السعد الذي يقدمه النجمين عمرو سعد وأحمد سعد المقرر انطلاقته الأربعاء المقبل عبر شاشة MBC 1، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك أحمد حلمي عبر حسابه في إنستجرام صور من كواليس تصوير حلقته، وعلق عليها قائلا: "استنوني في برنامج بيت السعد يوم الأربعاء على mbc1 ويوم السبت على mbc masr”.





برنامج "بيت السعد"

يعتبر برنامج "بيت السعد" من نوعية البرامج الحوارية التي تعتمد على استضافة النجوم، ومن المقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت مصر والسعودية على قناة.MBC



آخر أعمال أحمد حلمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي الفنية، هو فيلم "واحد تاني"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، طوال فترة عرضه في السينمات.

أبطال وصناع فيلم "واحد تاني"

شارك في بطولة فيلم "واحد تاني" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين،و من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.



وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.