نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة منتخب مصر يفشل في تخطي الدومينيكان في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر لكرة السلة الخسارة أمام الدومينيكان في أولى مشاركاته بمحلق تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وخسر منتخب مصر بهزيمة كبيرة ضد الدومنيكيان بنتيجة 90-77، لتقل إمكانية مشاركته في فرصة التأهل إلى الأولمبياد.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في المباراة المقبلة ضد اليونان، التي تقام يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم اليونان مستضيف الملحق والدومنينيكان.

