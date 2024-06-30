مراسل القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر وشريك تجاري مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 11:27 مساءً - قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاستثمارات والشراكة الأوروبية مع مصر ليس الأولى من نوعها، فهناك من خمس سنوات ماضية كانت هناك استثمارات عديدة بين الجانبين.

وأضاف "المنيري"، خلال رسالة على الهواء لبرنامج "المراقب"، وتقدمه الإعلامية رشا عماد، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر وشريك تجاري مع مصر.

وأشار، أن هذه الاستثمالات وهذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة مبنية على عدد من السنوات الماضية والآن ربما نتاج وتكليل للنجاح الكامل بين العلاقات الثنائية بين مصر والإتحاد الأوروبي.

وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مبنية على سياسة الإتحاد الأوروبي الذي اتخاذها مع عدد من الدول منها تونس، تركيا ولكن الأكبر هي مصر ويوجد مكسب كبير بالنسبة للإتحاد الاوروبي، والذي يتطلع بأن تكون مصر بوابة الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.