إعلام الاحتلال: من المتوقع إعلان إسرائيل انتهاء العملية في رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع إعلان إسرائيل انتهاء العملية في رفح الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف إعلام الاحتلال، أن نتنياهو سيعقد جلسة مباحثات الليلة تمهيدًا للإعلان في الأيام المقبلة.

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