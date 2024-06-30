جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديًا إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان

جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن إصابة 18 جنديًا إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن إنه من المتوقع إعلان إسرائيل انتهاء العملية في رفح الفلسطينية.

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