«المشاط» تعقد لقاءات ثنائية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي وتعزيز رؤية الدولة والترويج للإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص.





والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث بحث الجانبان محاور التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية، والمفوضية الأوروبية، والتوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية التي تُشكل اهتمامًا مشتركًا من الجانبين.

وناقش الجانبان التعاون المشترك في تمكين القطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي في تمكين ودعم القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، واستثمارات الأسهم، كما بحث الجانبان التعاون في مجال النقل والطاقة في إطار برنامج "نُوفّي ونوفي+"، وقطاع الصحة، ومجال معالجة المياه.

من جانبها أشادت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بالجهود المشتركة مع وزارة التعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة في مصر، لدعم وتمكين القطاع الخاص وتمويل المشروعات التنموية، حيث تم خلال مؤتمر الاستثمار توقيع اتفاقيتي مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، وتمويل لشركة SPE كابيتال.