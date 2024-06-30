إذاعة جيش الاحتلال: حان الوقت لتقديم بديل لنتنياهو حتى لو استغرق الأمر وقتا

جدة - نرمين السيد - مظاهرات إسرائيل

قالت إذاعة جيش الاحتلال عن اتحاد الأحزاب اليسارية، اليوم الأحد، إن الوقت قد حان لتقديم بديل حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت فإنه في النهاية سيكون البديل لنتنياهو، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلي، أفادت اليوم، بأن نتنياهو يجري مباحثات مع قيادة الجيش حول انتهاء عملية رفح الفلسطينية والانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب.

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