القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - مدفعية الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق مدينة غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية في مدينة رفح الفلسطينية.





وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن آليات الاحتلال باتت على مقربة من خيام النازحين في منطقة مواصي رفح الفلسطينية التي ادعى الاحتلال أنها آمنة وتطلق النار على المواطنين.

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