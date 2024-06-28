حماس: نطالب بموقف فلسطيني يرفض سياسات حكومة المتطرفين الإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - نتنياهو وبن جفير

ذكرت حماس، أن إجراءات الاحتلال تتطلب موقفا فلسطينيا موحدا برفضها والتصدي لها ومواجهة سياسات حكومة المتطرفين الإسرائيليين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





قالت حماس، إن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع الاستيطان وشرعنة 5 مستوطنات جديدة، إعلان عملي بالمضي في خطط سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.

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