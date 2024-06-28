غارة جوية إسرائيلية تستهدف بلدة شيحين بقضاء صور في الجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن غارة جوية شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة شيحين بقضاء صور في الجنوب اللبناني.





وصرح إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش اعترض هدفا جويا قادما من لبنان إلى الجليل الأعلى وتم تفعيل صفارات الإنذار.

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