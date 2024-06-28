الأردن يطالب مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الأردني

طالبت الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن "الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا غاشما على مدار 264 يوما دمر المنشآت والمدارس ومناطق متفرقة بقطاع غزة".

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