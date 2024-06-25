لافروف: تورط واشنطن في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول غير قابل للشك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن تورط الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا في الهجوم الإرهابي الذي نفذ على سيفاستوبول يوم أمس، أمر لا يقبل الشك.

وقال لافروف خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك حيث يقوم بزيارة رسمية إلى مينسك يومي 24 و25 يونيو الجاري: "أشكركم على التعازي التي أعربتم عنها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في سيفاستوبول..تبذل السلطات المختصة المعنية كل ما في وسعها لتحديد هوية الجناة دون تأخير، نحن لا نشك في تورط الولايات المتحدة وأتباعها الأوكرانيين".

وأوضح الوزير أن الأسلحة الأمريكية التي تقوم واشنطن بتزويد النظام الأوكراني بها "لا يمكن استخدامها دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي، بما في ذلك قدرات الأقمار الصناعية".

واستدعت الخارجية الروسية اليوم الاثنين السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات كييف على السكان المدنيين في سيفاستوبول وسقوط ضحايا بينهم أطفال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأحد مسؤولية واشنطن وكييف عن الضربة الصاروخية التي استهدفت سيفاستوبول.

وأسفر الهجوم الذي نفذته قوات كييف باستخدام صواريخ "ATACMS" أمريكية مزودة بذخيرة عنقودية عن قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وأصابة أكثر من 150 آخرين.