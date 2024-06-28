عاجل| "تم التوقيع الرسمي".. الأهلي يضم أول صفقات الصيف لمدة موسم

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أحمد جودة - القاهرة - حصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أول صفقة صيفية للموسم الكروي الجديد، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب محليًا وقاريًا في الموسم المقبل الذي يشارك فيه الأهلي في عدة بطولات.

الأهلي يضم أول صفقات الصيف لمدة موسم

وأكد الصحفي القطري محمد الكعبي أن الأهلي قد وقع مع يوسف أيمن، لاعب منتخب قطر والدحيل، لمدة سنة على سبيل الإعارة. وأوضح الكعبي في تغريدة عبر حسابه على موقع "X": "وقع لاعب منتخب قطر والدحيل يوسف أيمن قبل قليل عقدًا لمدة سنة على سبيل الإعارة مع الأهلي المصري".

خلال الأيام الماضية، ارتبط اسم يوسف أيمن، صاحب الـ 25 عامًا، بالانضمام للنادي الأهلي لتعزيز دفاع الفريق الأحمر، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع الدولي محمد عبد المنعم بعد فشل التعاقد مع زين الدين بلعيد.

يوسف أيمن، لاعب واعد، شارك في 24 مباراة مع الدحيل القطري في الموسم المنتهي 2023-2024، سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين. لعب 15 مباراة في الدوري القطري بمعدل 1159 دقيقة، سجل خلالها هدفين، وشارك في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال آسيا وصنع هدفًا واحدًا، كما لعب 3 مباريات في بطولة كأس أمير قطر وقدم تمريرة حاسمة واحدة.