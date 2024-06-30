عاجل.. الأهلي يعلن رسميًا تجديد عقد محمد هاني لمدة 3 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - جدد النادي الأهلي تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد هاني لمدة 3 مواسم قادمة.

وأنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدا على سعادته لإستكمال مشواره مع ناديه، للإستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

الأهلي يعلن رسميًا تجديد عقد محمد هاني

وكشف الحساب الرسمي للنادي الأهلي عن تمديد عقد اللاعب البالغ 28 عاما، حيث أن كان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبذلك سينتهي تعاقده في صيف 2027.

وخاض محمد هاني مع النادي الأهلي35 مباراة الموسم الجاري، سجل هدفا وصنع 3، وإجمالا بقميص الأهلي شارك في 322 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 23.