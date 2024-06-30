نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين علي: الأهلي كان يريد ضمي عندًا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حسين علي لاعب الأهلي السابق، عن سبب رحيله عن صفوف الفريق الأحمر، وانضمامه إلى الجونة.

تصريحات حسين علي

وقال حسين علي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "عندما انضممت إلى الأهلي وسارت معي الأمور بشكل طبيعي وجيد من الناحية المادية ولكن مشكلتي كانت في عدم المشاركة".

وتابع: "ذهبت إلى حسام البدري وأخبرته بحزني من عدم المشاركة مع الأهلي، ولكنه طلب مني الصبر وسأحصل على فرصتي".

وأتم: "عندما وجدت أنني لم أحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي قمت بدفع أموال من جيبي الخاص للانضمام إلى الجونة وذهبت إلى هناك وسارت الأمور، ولم يفاوضني الزمالك مرة أخرى".