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أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عدة اجتماعات ظهر اليوم برئاسه الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الادارة.

اجتماعات هامة للجنة التخطيط بالنادي الأهلي

بدأت بجلسة مطولة مع إدارة الـ "سكاوتنج"، لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية لا سيما بعض اللاعبين الاجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول إذا ما كانت هناك حاجه إليهم بعد الاستماع للرؤية الفنية وتحديد احتياجات الفريق.

وعقب هذه الجلسة كان هناك اجتماع آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بحضور الكابتن خالد بيبو مدير الكرة واستمعت اللجنهة إلى رؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة وكذلك بقية الامور التي تساعد الفريق على المزيد من النجاحات والانتصارات في الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والقاري.

واختمت اللجنة اجتماعاتها مع الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين لمناقشة استعدادات القطاع الموسم الجديد ومع الكابتن شادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية للاطمئنان على انطلاقة قوية لفريق الكرة النسائية.