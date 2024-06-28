نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سنلجأ للقضاء".. وكيل القندوسي يتحرك قانونيًا ضد برنامج شهير بسبب اتهامه بإفساد صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بيانًا رسميًا أعلنت فيه رفع قضية ضد أحد البرامج الإعلامية بسبب ما وصفته بالإدعاءات الكاذبة التي تشير إلى أن قندوسي تسبب في فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وكيل القندوسي يتحرك قانونيًا

وأعلن اتحاد العاصمة الجزائري عن انتقال زين الدين بلعيد إلى نادي سانت تروند البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء البيان الرسمي الذي أعلنته الشركة كالتالي:

"نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبًا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي".

"نود التأكيد وبأقوى العبارات على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزًا له للانضمام إلى النادي الأهلي؛ إن نشر مثل هذه الأكاذيب والافتراءات يعد تشويهًا متعمدًا لسمعة اللاعب، ونعتبره هجومًا غير مبرر على نزاهته ومصداقيته".

"بناءً على ذلك، نعلن عن نيتنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الاتهامات الزائفة، وكذلك ضد أحد البرامج ومذيعه لنشرهم هذه الأكاذيب دون تقديم أي دليل ملموس".

"سنتابع هذه القضية بكل جدية وحزم، وسنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه تشويه سمعة لاعبينا أو المساس بهم قانونيًا، لن نتسامح مع أي محاولة للإضرار بسمعة لاعبينا أو التأثير على مسيرتهم الرياضية".

"نحن مصممون على حماية حقوق لاعبينا بكل الوسائل المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك".