حماس: قرار «مجلس الاحتلال الأمني» بشأن الاستيطان يشرعن السيطرة على الضفة

جدة - نرمين السيد - رئيس حركة حماس قالت حماس، إن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع الاستيطان وشرعنة 5 مستوطنات جديدة، إعلان عملي بالمضي في خطط سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.



وطالبت حماس، الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، باتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الإدانة إلى العمل على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل محاولة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية.

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