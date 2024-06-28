تركيا ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38% بدءا من أول يوليو

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية عن نية سلطات البلاد رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38% اعتبارا من الأول من يوليو، حسبما أفادت موقع قناة القاهرة الإخبارية.





وقالت في بيان أوردته "رويترز" لها إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية 30% فيما ستزداد الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38%.

وقبل أيام، قال ممثل البنك الدولي في تركيا إنَّ تركيا قد تحتاج إلى زيادة أسعار الطاقة للمستهلكين على المدى القصير لحماية أمن الإمدادات.

وكانت أنقرة، قد أكدت الشهر الماضي إنها لن ترفع تعريفة الكهرباء للمنازل، على الرغم من تطبيق زيادة في أسعار الجملة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف موزعي الكهرباء.

وقال أندرو فوركينك، مدير البنك الدولي في تركيا، لـ "رويترز" على هامش مؤتمر في اسطنبول "بالنسبة للأمن المالي وأمن الإمدادات قد تكون هناك حاجة لتحمل بعض هذه التكاليف".

وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه مزودي الطاقة من حيث الاضطرار إلى النظر بعناية في هيكل التعريفة، إما للاقتصاد في تنويع إمدادات الطاقة، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، خاصة على المدى القصير، فقد تحتاج أسعار الطاقة إلى الارتفاع".