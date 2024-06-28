جدة - نرمين السيد - ‏أعلنت وزارة الداخلية، عن تخفيضات يوم الأحد 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





يأتي ذلك بمشاركة 69 مولا تجاريا و348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة، إضافة إلى تخفيضات بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائية والملاهي. وبذلك يصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة 30 يونيو.. «الداخلية» تعلن عن تخفيضات من خلال مبادرة كلنا واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.