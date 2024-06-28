جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن مسؤولون أعربوا عن قلقهم بشأن هجوم بري إسرائيلي محتمل على لبنان في الأسابيع المقبلة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام غربية، قالت إن مخاطر اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله ارتفعت إذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولون أمريكيون يعربون عن قلقهم بشأن هجوم بري إسرائيلي محتمل على لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.