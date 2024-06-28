4 قتلى و5 جرحى في تصادم بين قطار وحافلة في سلوفاكيا

جدة - نرمين السيد - تصادم بين قطار وحافلة في سلوفاكيا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بمقتل 4 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، وذلك في حادث تصادم بين قطار وحافلة في سلوفاكيا.





وعلى جهة أخرى، لقي 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين قطارين بالهند.

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