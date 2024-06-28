نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي وفاركو اليوم فى الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 28 يونيو 2024، مباراة الأهلى وفاركو، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، لقرائنا ومتابعينا الكرام، أبرز المعلومات عن مباراة الأهلي وفاركو، في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي وفاركو

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الصامن بتوقيت الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وفاركو

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية، مالكة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية، عن نقل مباراة الأهلي وفاركو في الجولة 28 بالدوري المصري عبر فضائيتها الأولى.

حكم مباراة الاهلى وفاركو

ويدير الحكم نادر قمر الدولة، مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الـ28 بالدوري الممتاز، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقي وأحمد عادل عبدالفتاح، ومصطفى شهدي حكمًا رابعًا، ويتواجد الحكم محمد الحنفي على تقنية الـ "VAR" ويعاونه مصطفى عطية.

ترتيب الأهلى وفاركو

يدخل الأهلي مباراته أمام فاركو وبحوزته 45 نقطة، في المرتبة الثانية، جمعها من 19 مباراة حقق الفوز خلالها فى 14 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر اثنين، وسجل لاعبوه 42 هدفا بينما تلقت شباكه 18، بينما يحل الأخير في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، جمعها من 27 مباراة حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفًا وسكنت شباكه 38 هدفًا.