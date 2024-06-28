تشكيل منتخب أمريكا الرسمي لمواجهة بنما في كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن جريج بيرهالتر المدير الفني للمنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب بنما، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

موعد مباراة منتخب أمريكا ضد بنما في كأس كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب أمريكا مع نظيره منتخب بنما، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية بتوقيت أبو ظبي، على ملعب "مرسيدس بنز".

تشكيل منتخب أمريكا الرسمي لمواجهة بنما في كوبا أمريكا

حراسة المرمى: مات تورنر.

خط الدفاع: جو سكالي - كريس ريتشاردز - تيم ريام - أنطوني روبنسون.

خط الوسط: جيو رينا - تايلر آدامز -ويستون ماكيني - تيموثي ويا.

في الهجوم: فلوريان بالوجون - كريستيان بوليسيتش.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب أمريكا ضد بنما في كأس كوبا أمريكا

والجدير بالذكر أنه لا يوجد قناة عربية أعلنت إذاعة مباريات بطولة كأس كوبا أمريكا، ولكن يمكنكم متابعة المباريات عبر منصة اليوتيوب.

