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أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس كريستيانسن، المدير الفني لمنتخب بنما الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب الأمريكي، في المباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس كوبا أمريكا.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب أمريكا ضد بنما، في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب بنما الرسمي لمواجهة أمريكا

حراسة المرمى: أورلاندو موسكيرا.

خط الدفاع: كريستيان مارتينيز- جوريرو - خوسيه كورودوبا - بلاكمان.

خط الوسط: إريك ديفيس - إدجاردو فارينا - أدالبرتو كاراسكويلا.

وفي الهجوم: مايكل موريللو - رودريك ميلر - إدجار بارسيناس.

مجموعة منتخب أمريكا في كأس كوبا أمريكا

والجدير بالذكر أن المنتخب الأمريكي يقع في المجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا، مع منتخبات أورجواي؛ وبنما، وبوليفيا.