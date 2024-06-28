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أحمد جودة - القاهرة - قال يوناس ويند، مهاجم المنتخب الدنماركي، إنه يتطلع لمواجهة ألمانيا في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا بعد غدا السبت في دورتموند.

مهاجم الدنمارك: لا نخشى ألمانيا في ثمن نهائي يورو 2024

وأضاف ويند في تصريحات له، اليوم الخميس: "إنها مباراة مميزة بنسبة 100%، سيكون أمر جديا أن نلعب أمام البلد المضيف ونأمل في أن نكون قادرين على إزعاجهم قليلا".

وسيلتقي المنتخبان في إعادة لمواجتهما في نهائي نسخة عام 1992، والتي فاز بها المنتخب الدنماركي.

ويلعب ويند مع فولفسبورج منذ عام 2022 ولا يملك ذكريات جيدة من دورتموند، حيث خسر 6/1 و6/ صفر وصفر /1 على هذا الملعب أمام بوروسيا دورتموند.

وأوضح: "لا يجب أن نتكلم كثيرا عن الخبرات، لدي خبرة في هذا الملعب، لكنها ليست أفضل الاحصائيات".