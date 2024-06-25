نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رد حاسم من الأهلي وررابطة الأندية على قرار الزمالك بالانسحاب من لقاء القمة (بيان رسمي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نادى الزمالك بعقوبة الانسحاب أمام الأهلى فى مباراة القمة التى تم إلغاؤها والتى كان مقررا اقامتها فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة.

عقوبة انسحاب الزمالك من لقاء القمة أمام الأهلي



وتضمنت العقوبة اعتبار الزمالك منسحبا أمام الأهلى، وبالتالى اعتباره مهزوما 2-0 لصالح الأهلى، مع خصم 3 نقاط جديدة من رصيده نهاية الموسم مع توقيع غرامة مالية يحددها مجلس ادارة الرابطة ومعاقبة كل من له صلة بالانسحاب.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، أن مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك تم إلغاؤها بعد إرسال نادي الزمالك خطابا رسميا يؤكد خلاله انسحابه من المباراة، وبناء عليه تم إخطار الأهلي بعدم التوجه إلى خوض المباراة غدا واعتباره فائزا بنتيجة 2 / 0.

موقف الأهلي من انسحاب الزمالك

أعلن نادي الأهلي تلقيه خطابا من رابطة الأندية المصرية يفيد بعدم مواجهته غريمه الزمالك في المباراة التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء لحساب الجولة الـ27 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال الأهلي في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" أمس الاثنين: "تلقى النادي خطابا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددا لها أن تجرى غدا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب القاهرة الدولي، واعتبار فريق الأهلي فائزا بالمباراة 2-0".

تعويض الجماهير

وأوضح البيان، أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، كلف لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسؤولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام.

وطلب رئيس الأهلي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير النادي الأحمر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم خوض مواجهته ضد غريمه الأهلي من الدوري المصري، بسبب "غياب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

ويرفض الزمالك استكمال الدوري، إلا بعد انتهاء جميع المباريات المؤجلة عن الدور الأول، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص، حسبما ذكر بيان "القلعة البيضاء".