نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. منح رخصة المشاركة الأفريقية للمصري وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رخصة المشاركة الأفريقية لثنائي الدوري المصري نادي بيراميدز ونادي المصري البورسعيدي.

ومنح الثنائي رخصة المشاركة الأفريقية بعد استيفاء كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة ليرتفع عدد المشاركين في البطولات القارية إلى 3 أندية بداية من الاهلي وبيراميدز والمصري.

آخر موعد للحصول على الرخصة

وحدد الاتحاد الافريقي اخر موعد للحصول على الرخصة الافريقية حتى 30 يونيو الحالي والذي سيغلق فيه سيستم CLOP الخاص بالاتحاد الافريقي

ويتبقى نادي الزمالك فقط الذي لم يحصل حتى الان على رخصة المشاركة.

ويعانى الزمالك من أزمة ايقاف قبل جديد بسبب مستحقات مساعدي المدرب فيريرا إضافة لمستحقات خالد بو طيب.

