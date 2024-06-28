نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد في ريال مدريد بشأن أردا جولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قرارًا بشأن اللاعب التركي أردا جولر.

منح جولر الفرصة للمشاركة في الموسم المقبل

وكان جولر مرشحًا للرحيل عن ريال مدريد في ظل عدم الاعتماد عليه بصفة مستمرة في المباريات.

وحسب ما أورده موقع “ريليفو” الإسباني فأن هناك نية داخل ريال مدريد لمنح جولر فرصة المشاركة سواء في خط الوسط أو الهجوم بالموسم المقبل.

ويرى لجهاز الفني لريال مدريد أن أردا جولر هو البديل المباشر لرودريجو، وأيضًا خيار موثوق للغاية في خط الوسط.