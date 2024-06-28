نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو وأبرز الغيابات قبل موقعة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة النادي الأهلي ونظيره فاركو، التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو

لعب الأهلي أمام فاركو في 5 مباريات، نجح خلالها الأول في الفوز بـ4 مواجهات، بينما تعادلا في لقاء وحيد، وشهدت المباريات الخمس تسجيل 11 هدفًا للمارد الأحمر ولم تتلقى شباكه سوى 3 أهداف.

أبرز غيابات الأهلى في مباراة اليوم

يدخل الأهلي مباراته الليلة أمام فاركو في الجولة 28 ببطولة الدوري، مفتقدًا لخدمات العديد من النجوم، على رأسهم علي معلول، بيرسي تاو، عمر كمال ومصطفى مخلوف بسبب الإصابة، فيما يغيب لأسباب فنية أحمد نبيل كوكا ومتولي، حمزة علاء، رضا سليم، كريم الدبيس، نيدفيد وكريستو.

العائدون في مباراة اليوم

وتشهد مباراة الأهلي وفاركو عودة الرباعي محمد الشناوي ووسام أبو علي ومروان عطية إلى جانب المدافع الكبير محمد عبدالمنعم، بعدما قرر المدرب السويسري مارسيل كولر استبعادهم في مباراة الداخلية الأخيرة.

نتيجة آخر مباريات الفريقين في الدوري

فاز فريق فاركو على نظيره الاتحاد السكندري في مباراته السابقة بهدف دون رد، بينما تغلب الأهلي على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى مباراة كانت عصيبة، بينما حقق فوزًا اعتباريًاعلى الزمالك بهدفين دون رد، لرفض الأخير لعب مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الصامن بتوقيت الإمارات المتحدة، وذلك عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية، مالكة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية.