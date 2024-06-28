نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يضم أول صفقات الصيف وكولر يرفض عودة المعار.. القندوسي يتحرك قانونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الأهلي يضم أول صفقات الصيف لمدة موسم

حصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أول صفقة صيفية للموسم الكروي الجديد، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب محليًا وقاريًا في الموسم المقبل الذي يشارك فيه الأهلي في عدة بطولات.

وأكد الصحفي القطري محمد الكعبي أن الأهلي قد وقع مع يوسف أيمن، لاعب منتخب قطر والدحيل، لمدة سنة على سبيل الإعارة. وأوضح الكعبي في تغريدة عبر حسابه على موقع "X": "وقع لاعب منتخب قطر والدحيل يوسف أيمن قبل قليل عقدًا لمدة سنة على سبيل الإعارة مع الأهلي المصري".

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كولر يرفض عودة هذا اللعب إلى الأهلي

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مصير بعض النجوم المعارين خارج صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

ووضعت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، بعض الأسماء المرشحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الميركاتو، والذي جاء في مقدمتها التعاقد مع المغربي يحيى بن عطية لاعب سوتشي الروسي.

وأكدت مصادر مقربة، أن رفض المدرب السويسري عودة محمد أشرف، أحد معارين الأهلي من جديد، لخلافة معلول في الموسم القادم، حيث أكد على ضرورة ضم بديل أجنبي وليس لاعب محلي.

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وكيل القندوسي يتحرك قانونيًا ضد برنامج شهير

أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال أحمد قندوسي، لاعب النادي الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، بيانًا رسميًا أعلنت فيه رفع قضية ضد أحد البرامج الإعلامية بسبب ما وصفته بالإدعاءات الكاذبة التي تشير إلى أن قندوسي تسبب في فشل انتقال زين الدين بلعيد إلى الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وأعلن اتحاد العاصمة الجزائري عن انتقال زين الدين بلعيد إلى نادي سانت تروند البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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الزمالك يحصل على توقيع صفقة كبرى

تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تدعيم جميع فرق القلعة البيضاء في مختلف الألعاب الرياضية، بعد ابتعاد الفارس الأبيض عن منصات التتويج في العديد من الرياضات بالموسم الماضي.

ضمن خطة تطوير وتدعيم كوماندوز الهاند بول، نجحت إدارة الزمالك في حسم ثاني الصفقات الخاصة بفريق كرة اليد، استعدادا للموسم القادم، ليكون ثاني صفقات يد الأبيض حتى الآن.

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الأهلي يرفض بشكل تام رحيل لاعبيه إلى أولمبياد باريس

تحدث الناقد الرياضي محمد عراقي وعبدالرحمن طارق عن حقيقة رفض مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رحيل ثلاثي الفريق إلى أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي.

وقال عراقي وطارق عبر برنامج اللعيب في mbc masr: "كان هناك اجتماع هام جدا باتحاد الكرة وطلب ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي بشكل رسمي ضم محمد عبد المنعم وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو للقائمة".