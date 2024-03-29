بيومي فؤاد لـ "حبر سري": الأزمة الأخيرة أكبر ظلم تعرضت له.. بعيط كل يوم وعينى كانت هتنفجر

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يبكي يوميًا بسبب الأزمة الأخيرة، قائلا: "من اليوم اللي حصل ده مفيش يوم يعدي إلا وبعيط ومش متعود على الشتيمة، والموقف الأخير هو أكبر ظلم تعرض له طوال حياته".

وأوضح "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن تعرض للظلم وكان يعاني من ضغط العين، متابعًا: "عيني كانت هتنفجر بسبب محمد السبكي، وأنه حزين منه بسبب أحد الأفلام".

وشدد على أن الأزمة الأخيرة كانت أكبر ظلم تعرض له في حياته، موضحا أنه كان هناك 5 أيام مر بهم خلال الأزمة الأخيرة كانوا هم الأصعب عليه وعلى أسرته بأكملها، مؤكدًا أن نجله نصحه في هذا الأمر بأن ما يتعرض له خير.

وتابع: "أصدرت قرار بسبب الأزمة الأخيرة.. إني أقفل أكونت الفيس بوك.. في ناس مسئولة عنه".